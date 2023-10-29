Аналитик Антонов сообщил, что рубль близок к перелому тренда и продолжит расти

Согласно финансовому аналитику BitRiver Владиславу Антонову, начавшееся несколько недель назад укрепление рубля получило значительную поддержку со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) и будет продолжаться и на следующей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии