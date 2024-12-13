Совсем недавно оппозиция в Абхазии радостно снесла местное правительство и президента за попытку ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое якобы было очень невыгодно Сухуму.
Страшный удар по Сухуму
Комментарии
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sa
svet alex
Ну, что! довыегивались! Свободы и самостоятельности они захотели! Как говорил один наш лидер -пьяница " глотайте ее (свободы) теперь сколько захотите"!Как надоели все эти наши "братья-друзья"! Халявщики!
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12 час.
Игорь Васиков
Не понимаю абхазов. Такая природа, такое море, такие горы и такое запущение... Нет денег, они сами придут, не мешайте только. Уже жили-бы как в раю на земле.
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9 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Мне интересно, что ответило наше правительство на просьбу возобновить финансирование? Нигде не пишут наш ответ. Может, втихаря, возобновили? Мы же добрые, всех прощаем... ((
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4 час.
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