БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страшный удар по Сухуму

Страшный удар по Сухуму

Совсем недавно оппозиция в Абхазии радостно снесла местное правительство и президента за попытку ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое якобы было очень невыгодно Сухуму.

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Комментарии
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sa
svet alex
Ну, что! довыегивались!  Свободы и самостоятельности они захотели!  Как говорил один наш лидер -пьяница &quot; глотайте ее (свободы) теперь сколько захотите&quot;!Как надоели все эти наши &quot;братья-друзья&quot;! Халявщики!
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12 час.
Игорь Васиков
Не понимаю абхазов. Такая природа, такое море, такие горы и такое запущение... Нет денег, они сами придут, не мешайте только. Уже жили-бы как в раю на земле.
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9 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Мне интересно, что ответило наше правительство на просьбу возобновить финансирование? Нигде не пишут наш ответ. Может, втихаря, возобновили? Мы же добрые, всех прощаем... ((
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4 час.

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