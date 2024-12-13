Страшный удар по Сухуму

sa svet alex Ну, что! довыегивались! Свободы и самостоятельности они захотели! Как говорил один наш лидер -пьяница " глотайте ее (свободы) теперь сколько захотите"!Как надоели все эти наши "братья-друзья"! Халявщики!

Игорь Васиков Не понимаю абхазов. Такая природа, такое море, такие горы и такое запущение... Нет денег, они сами придут, не мешайте только. Уже жили-бы как в раю на земле.