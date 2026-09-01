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МОСИНФОРМ

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Открылась регистрация на конкурсную программу молодежного форума «Наследие»

Открылась регистрация на конкурсную программу молодежного форума «Наследие»

Студенты вузов и колледжей могут подать заявки на конкурсную программу IX Международного молодежного форума «Наследие».

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