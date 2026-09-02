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Обвинения РФ в инцидентах с дронами нужны Европе для милитаризации – политолог

Обвинения РФ в инцидентах с дронами нужны Европе для милитаризации – политолог

Политолог, профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина в эфире программы «Мнение» на News Front заявила, что обвинения России в причастности к обнаруженному боевому БПЛА в аэропорту немецкого Лейпцига нужны всей Европе для объяснения необходимости милитаризации.

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