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Вэнс предсказал скорый Армагеддон

Вэнс предсказал скорый Армагеддон

www.globallookpress.com/CNP/AdMedia Вице-президент США Джей Ди Вэнс 3 сентября заявил, что не удивится, если антихрист уже находится среди людей, и допустил близость конца света.

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