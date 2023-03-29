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Киев в гробу видел Женевскую конвенцию

Киев в гробу видел Женевскую конвенцию

ООН: не менее 25 российских солдат и офицеров, попавших в застенки бандеровцев, были расстреляны. Киев в гробу видел Женевскую конвенцию… ВСУ бесчеловечно обращаются с российскими военнопленными, грубейшим образом нарушая Женевскую конвенцию.

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