Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Наглый» не значило «хамский»: как изменился смысл главного русского ругательства XVIII века

В Древней Руси о человеке, скончавшемся на ходу, за столом или во сне, говорили: умер «наглою смертью».

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