В Steam вышла мрачная RPG про Лондон 17 века во время ужасной бубонной чумы — перв...

В Steam вышла мрачная RPG про Лондон 17 века во время ужасной бубонной чумы — первые отзывы положительныеНа PC состоялся релиз ролевой игры Plague: London 1665, действие которой разворачивается в Лондоне во время одной из самых разрушительных пандемий бубонной чумы в истории.