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Геннадий Орлов о Волкове в матче «Зенита» с ЦСКА: «Его деятельность во втором тайме была антифутбольной»

Алексей Игонин и Геннадий Орлов поспорили о пользе защитника Сергея Волкова, который вышел замену в матче «Зенита» с ЦСКА (1:2).

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