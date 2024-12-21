Психолог Истомина: в отношениях с ребенком важна безусловная любовь

Большинство россиян (60%) несколько раз в год узнают о пропаже детей в своем районе. При этом, по словам волонтеров, чаще всего дети уходят из дома по собственной воле – такие данные приводятся в исследовании "Где мои дети", с результатами которого ознакомилась "Газета.