Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* снова объявили в розыск

По делу о реабилитации нацизма МВД России заново объявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России) по делу о реабилитации нацизма, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии