Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* снова объявили в розыск

По делу о реабилитации нацизма МВД России заново объявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России) по делу о реабилитации нацизма, пишет РИА Новости.