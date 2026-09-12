Южный горно-металлургический комплекс, которому принадлежат меткомбинаты ЛДНР, находится на грани финансового кризиса?

Компания ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), в управлении которой находится Алчевский металлургический комбинат (АМК), Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов и Ясиновский коксохимический завод, сообщила о задержке выплаты заработной платы сотрудникам компании за август.
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