Южный горно-металлургический комплекс, которому принадлежат меткомбинаты ЛДНР, находится на грани финансового кризиса?

Компания ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), в управлении которой находится Алчевский металлургический комбинат (АМК), Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов и Ясиновский коксохимический завод, сообщила о задержке выплаты заработной платы сотрудникам компании за август.