Калифорнийская полиция раскрыла новую информацию о стрельбе в Монтерей-парке

Власти Калифорнии предоставили обновленную информацию об оружии, использованном при массовой стрельбе в Монтерей-парке, когда неизвестный (на тот момент) выстрелил в толпу людей в танцевальной студии во время празднования Нового года по лунному календарю.
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