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Война в Африке, 10 лет семейной борьбы и измена: непубличная сторона жизни доктора Александра Мясникова

Война в Африке, 10 лет семейной борьбы и измена: непубличная сторона жизни доктора Александра Мясникова

В телеэфире Александр Мясников кажется человеком-скалой: мгновенно разоблачает медицинские мифы, не поддаётся эмоциям и прямо с экрана призывает людей включать здравый смысл.

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