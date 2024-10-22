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Bloomberg: Россия принимает лидеров БРИКС, давая понять, что Путин совершенно не изолирован

Bloomberg: Россия принимает лидеров БРИКС, давая понять, что Путин совершенно не изолирован

В трехдневном саммите, который начнется во вторник в Казани, примут участие лидеры 32 стран, а также высокопоставленные должностные лица региональных организаций, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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