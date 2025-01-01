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Бойлер косвенного нагрева, электрический или проточный водонагреватель — какой выбрать

Бойлер косвенного нагрева, электрический или проточный водонагреватель — какой выбрать

Горячая вода – одна из неотъемлемых частей нашей повседневной жизни. Для обеспечения и поддержания нужной температуры воды используются различные устройства, среди которых наиболее распространены бойлеры косвенного нагрева и электрические или проточные водонагреватели.

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