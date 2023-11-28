«Это монументальная задача», — полиция с помощью 3D-сканеров реконструирует место взрыва Bentley на границе США и Канады, чтобы выяснять причину ДТП

После того, как федеральные власти установили, что взрыв Bentley Flying Spur на границе между США и Канадой не был актом терроризма, полицейское управление Ниагарского водопада начало расследование дорожно-транспортного происшествия.
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