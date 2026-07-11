Президент Владимир Путин дал поручение учредить в России День детской книги до 1 декабря 2026 года. Список соответствующих поручений опубликован на официальном сайте Кремля.
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Президент Владимир Путин дал поручение учредить в России День детской книги до 1 декабря 2026 года. Список соответствующих поручений опубликован на официальном сайте Кремля.
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