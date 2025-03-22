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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаев покинул «Броуков». Форвард без спроса уехал на просмотр в клуб Второй лиги

«Ничего нового. Медиалигу греют мелкие дельцы, отправляя игроков как можно скорее в клубы-денежные мешки Второй лиги Б.

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