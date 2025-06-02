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Царьград

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Тигровые комары на юге России: как защититься от лихорадки чикунгунья?

Тигровые комары на юге России: как защититься от лихорадки чикунгунья?

Тигровые комары, потенциально переносящие лихорадку чикунгунья, могут появляться на юге России, предупреждает академик РАН Геннадий Онищенко.

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