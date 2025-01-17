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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер о 40 очках при 5 подходах к линии: «Мне не нужны штрафные»

Защитник «Оклахомы» набрал 40 очков при 17 из 26 с игры и 5 из 5 с линии во встрече с «Кливлендом» (134:114).

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