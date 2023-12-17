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Государство борется с преступлениями против детей: новый законопроект в России

Государство борется с преступлениями против детей: новый законопроект в России

Государство борется с преступлениями против детей: новый законопроект в России Ольга ВайленкоПравительство РФ представило законопроект, направленный на борьбу с преступлениями против половой неприкосновенности детей.

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