Государство борется с преступлениями против детей: новый законопроект в России Ольга ВайленкоПравительство РФ представило законопроект, направленный на борьбу с преступлениями против половой неприкосновенности детей.
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