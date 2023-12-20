WSJ: Путин — геополитический победитель 2023 года

Также в список победителей-2023, по версии газеты, попали Илон Маск, которого нарекли бизнесменом года, и экономика США, которая развивается лучше прогнозовWall Street Journal назвала Владимира Путина геополитическим победителем года.
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