Медведев: политики Европы целуют сапоги Трампа, хотя считали его агентом России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на двойственное поведение европейских политиков, которые после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США бросились целовать ему сапоги, хотя раньше называли его российским агентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии