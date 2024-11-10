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Медведев: политики Европы целуют сапоги Трампа, хотя считали его агентом России

Медведев: политики Европы целуют сапоги Трампа, хотя считали его агентом России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на двойственное поведение европейских политиков, которые после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США бросились целовать ему сапоги, хотя раньше называли его российским агентом.

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