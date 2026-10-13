Нейропсихолог помогает родителям адаптировать ребёнка в новом коллективе

В эфире Детского радио специалист объяснила, почему дети оказываются в роли жертвы и как родители могут помочь ребенку Кадр из фильма «Невидимый мир» (2020), Бельгия, 18+Прошло больше месяца с начала учебного года.
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