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Веером пошли извинения от гостей вечеринки

Веером пошли извинения от гостей вечеринки

Веером пошли извинения от гостей вечеринки. Гляжу на эти невинные напуганные лица и спрашиваю себя - "А это что ж их так напугало?".

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Комментарии
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Игорь Морозов
=хочется верить , что ИЗБАВЛЯЕТСЯ.
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12 мин.
Игорь Морозов
Это не богема, а дерьмо. И чем больше дерьма они покажут, тем они лучше выглядят . Это по их понятиям и образом жизни. Фу мерзость , от них все гнильём прёт как с нужника.
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9 мин.
Игорь Морозов
киркоров - &quot; заглянул на пять минут на мероприятие.&quot; Интересно оно, что  по улице и вообще на людях всегда ходит в трусах и кальсонах в сеточку? Особенно зимой? Морж блин из проруби  не вытащишь.
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6 мин.

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