Веером пошли извинения от гостей вечеринки. Гляжу на эти невинные напуганные лица и спрашиваю себя - "А это что ж их так напугало?".
Веером пошли извинения от гостей вечеринки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
=хочется верить , что ИЗБАВЛЯЕТСЯ.
Ответить
12 мин.
Игорь Морозов
Это не богема, а дерьмо. И чем больше дерьма они покажут, тем они лучше выглядят . Это по их понятиям и образом жизни. Фу мерзость , от них все гнильём прёт как с нужника.
Ответить
9 мин.
Игорь Морозов
киркоров - " заглянул на пять минут на мероприятие." Интересно оно, что по улице и вообще на людях всегда ходит в трусах и кальсонах в сеточку? Особенно зимой? Морж блин из проруби не вытащишь.
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии