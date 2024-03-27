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Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. Оказывается с прошлого года Прокуратура вернула в собственность государства уже 15 незаконно приватизированных стратегических предприятий сферы ВПК.

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Комментарии
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Валентина Э
Вообще предприятия ВПК и предприятия, добывающие полезные ископаемые, не должны находиться в руках частного капитала - должны быть только государственными! Это ясно с самого начала всякому здравомыслящему человеку. Где была генпрокуратура раньше? 😡Почему мы сначала &quot;дров наломаем&quot;, а потом &quot;героически&quot; исправляем?!
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21 час.
Неизвестно Неизвестно
А что дальше? Создадут ГУП ы? Или отдадут другому собственнику?
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19 час.

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