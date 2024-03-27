Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Валентина Э

Вообще предприятия ВПК и предприятия, добывающие полезные ископаемые, не должны находиться в руках частного капитала - должны быть только государственными! Это ясно с самого начала всякому здравомыслящему человеку. Где была генпрокуратура раньше? 😡Почему мы сначала "дров наломаем", а потом "героически" исправляем?!