Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. Оказывается с прошлого года Прокуратура вернула в собственность государства уже 15 незаконно приватизированных стратегических предприятий сферы ВПК.
Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК
Комментарии
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Валентина Э
Вообще предприятия ВПК и предприятия, добывающие полезные ископаемые, не должны находиться в руках частного капитала - должны быть только государственными! Это ясно с самого начала всякому здравомыслящему человеку. Где была генпрокуратура раньше? 😡Почему мы сначала "дров наломаем", а потом "героически" исправляем?!
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21 час.
Неизвестно Неизвестно
А что дальше? Создадут ГУП ы? Или отдадут другому собственнику?
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19 час.
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