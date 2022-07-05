России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов

Если бы Ирак, Ливия и Югославия были ядерными державами, США вели бы себя скромнее Александр Широкорад Фото: Егор Алеев/ТАСС Кризис на Украине имеет единственную причину — желание США ослабить, а то и уничтожить Российскую Федерацию как государство.