Страна и люди

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России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов

России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов

Если бы Ирак, Ливия и Югославия были ядерными державами, США вели бы себя скромнее Александр Широкорад Фото: Егор Алеев/ТАСС Кризис на Украине имеет единственную причину — желание США ослабить, а то и уничтожить Российскую Федерацию как государство.

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