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Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве

Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве

По поручению Владимира Путина глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ведёт переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

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