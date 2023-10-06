Такси в некоторых регионах России подорожало на 44%

Цены на поездки в такси в сентябре выросли в разных регионах от 1 до 44%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи, сообщает РБК .
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