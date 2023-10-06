Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Понятно, что не было. И вот эта топорная подстава от ВВП и удивляет. Зачем?Путин ответил на ...
  • Владимир Алтайцев
    да  не было там 5  кг  героина. Не было и быть не могло.Зачем  Путину  так гадить погибшим?Путин ответил на ...
  • Владимир Соловьев
    "А враг оказался - внутри". Как и в России в 1917г.: отвернулись от Бога получили гражданскую, а потом и вторую миров...Когда я предложил...

Такси в некоторых регионах России подорожало на 44%

Такси в некоторых регионах России подорожало на 44%

Цены на поездки в такси в сентябре выросли в разных регионах от 1 до 44%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи, сообщает РБК .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх