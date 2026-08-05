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Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия

Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия

Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия / © U.S. Army Армия сообщила об успешном проведении на полигоне Юма (штат Аризона) первых боевых испытаний полномасштабной гиперзвуковой боевой части, запущенной с помощью артиллерийской системы.

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