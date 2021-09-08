В «Роскосмосе» назвали примерные сроки полёта к МКС первой африканской космонавтки

Первая женщина-космонавт из Африки, гражданка Туниса, сможет полететь в космос на российском космическом корабле «Союз» через три-четыре года, заявил замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Первая женщина-космонавт из Африки, гражданка Туниса, сможет полететь в космос на российском космическом корабле «Союз» через три-четыре года, заявил замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
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