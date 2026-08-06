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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альмада переходит в «Ривер Плейт» за 20 млн евро. Хавбек «Атлетико» был близок к трансферу во «Фламенго»

Полузащитник « Атлетико » Тьяго Альмада переходит в « Ривер Плейт ». Клубы достигли устного соглашения о трансфере, передает инсайдер Фабрицио Романо .

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