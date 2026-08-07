Exit Narrative Begins: Trump's Muted Response To Hormuz Deal Suggests The 'Declare Victory & Leave' Moment Is Here President Trump's latest Iran comments came Thursday night, after a prior day wherein Iran and Oman unveiled their 'finalized' Hormuz management scheme, which most notably includes a ban on all US and Israeli vessels in the energy transit waterway.
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