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Замену нефти и газу найдут через 30 лет — ученый СО РАН

Замену нефти и газу найдут через 30 лет — ученый СО РАН

На недавнем заседании президиума РАН обсудили экологическое состояние Сибири. Согласно Парижскому соглашению, принятому Россией, к 2030 году страна должна значительно сократить количество выбросов парниковых газов (до 52 % от уровня 1990 года).

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