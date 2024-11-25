Про Британское гражданство, свадьбу с молодой и похабщину с Асмус: Как сейчас живёт актёр Олег Меньшиков

В отличии от тебя, гнилья ничтожного, мы любим Россию.И не все из нас могут стать знаменитыми. Вы вообще математику не знаете, ибо тупы и лакейка от природы.

ВР

Вера Роднова

Взгляд у него нехороший на сумашедшего похож, может в связи с этим бардак в тетре,но про свой карман не забывает раз за год 35 миллионов заграбастал. С мозгами точно не все хорошо.