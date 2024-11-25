Вокруг Олега Меньшикова всегда ходили очень нехорошие слухи. У народного артиста нет детей, о его "странных" увлечениях уже давно шепчутся в кулуарах, а в театре, где Меньшиков занимает кресло худрука, и вовсе стали показывать настоящую похабщину.
Про Британское гражданство, свадьбу с молодой и похабщину с Асмус: Как сейчас живёт актёр Олег Меньшиков
Комментарии
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Владимир Алтайцев
В отличии от тебя, гнилья ничтожного, мы любим Россию.И не все из нас могут стать знаменитыми. Вы вообще математику не знаете, ибо тупы и лакейка от природы.
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9 час.
ВР
Вера Роднова
Взгляд у него нехороший на сумашедшего похож, может в связи с этим бардак в тетре,но про свой карман не забывает раз за год 35 миллионов заграбастал. С мозгами точно не все хорошо.
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2 час.
Светлана Рыбчинская
Типичное ОБС.Одни все видели,другие слышали,а третьи деньги(35 миллионов заграбастал) считают...Люди! это просто ужасно😱😱😱
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1 час.
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