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Эмигрировавшего в Израиль актера Кирилла Сафонова требуют признать иноагентом

Эмигрировавшего в Израиль актера Кирилла Сафонова требуют признать иноагентом

Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: argumenti.ruАктёр и муж популярной певицы Саши Савельевой, Кирилл Сафонов, оказался в центре внимания после того, как общественники движения “Ветераны России” обратились к Министру юстиции РФ Константину Чуйченко с требованием признать его иноагентом и проверить на финансирование Вооруженных Сил Украины.

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