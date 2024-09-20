Почему острая пища улучшает настроение и может ли она испортить желудок

Некоторые люди считают, что острая пища может стать причиной язвы желудка. Также существует мнение, что любящие жгучую еду люди со временем перестают ощущать остроту и нуждаются в значительно большем количестве приправ, чтобы снова начать получать удовольствие от еды.
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