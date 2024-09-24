За пропаганду чайлдфри придется заплатить 400 тысяч рублей

В российских блогах и соцсетях процветает пропаганда бездетности. Детям придумывают уничижительные прозвища и сравнивают с насекомыми, к матерям и отцам относятся неуважительно, а молодежи стараются внушить, что малыши — лишняя обуза, обходятся слишком дорого и лучше прожить жизнь «для себя».
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