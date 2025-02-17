Мы продолжаем интересную и полезную тему растений-двойников

﻿﻿Продолжаем обсуждать интересную и практическую тему растений-близнецов. После подбора пар хвойных (хвойные - близнецы для южных и северных дач), лиственных деревьев (южная экзотика на северных дачах: близнецы лиственных деревьев), лиственных кустарников (подобраны по сходству: лиственные кустарники для южных и северных дач), наступает очередь цветочных культур.