Британская разведка раскрыла неожиданного союзника России.

Юрий Николаев Эй! Мелкобриты! Мы знаем что вы ДЕБИЛЫ БЛ........! Но вот что бы до ТАКОЙ степени, это уже по моему перебор! Но мы имеем к вам хороший СОВЕТ______ Вы дебилы, на чертополох в МУС в суд подайте! Они чертополох ПОСОДЮТЬ в ТУРМУ и будет вам всем счастье!!!

Константин Белимов К стати о траве! Смотрю я короткометражные фильмы военкоров как они ездят по полям, а поля то засеяны, цветёт подсолнечник, пшеница растёт, там что для колхозников ни войны ни мин на полях нет, что ли? Там же хохлы стреляют вроде во всё что движется, а трактора не трогают что ли? Непонятка какая то!