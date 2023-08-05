Неспешный разговор

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Британская разведка раскрыла неожиданного союзника России.

Британская разведка раскрыла неожиданного союзника России.

Тс-с-с! Потрясающее открытие сделали британские военные. Да нет, не учёные – разведчики. Они раскрыли Государственную Тайну России! Помните, раньше все грешили на то, что Путину помогает Генерал Мороз? Ага! Потом, весной и летом, стали грешить на Жару (в каком она звании – строго засекречено, извините).

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Комментарии
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Юрий Николаев
Эй! Мелкобриты! Мы знаем что вы ДЕБИЛЫ БЛ........! Но вот что бы до ТАКОЙ степени, это уже по моему перебор! Но мы имеем к вам хороший СОВЕТ______ Вы дебилы, на чертополох в МУС в суд подайте! Они чертополох ПОСОДЮТЬ в ТУРМУ и будет вам всем счастье!!!
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1 д.
Константин Белимов
К стати о траве! Смотрю я короткометражные фильмы военкоров как они ездят по полям, а поля то засеяны, цветёт подсолнечник, пшеница растёт, там что для колхозников ни войны ни мин на полях нет, что ли? Там же хохлы стреляют вроде во всё что движется, а трактора не трогают что ли? Непонятка какая то!
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22 час.
Stilianos Kanakidis
Есть выход разведка саксонская, :&quot;Перед наступом ВСУ, пошлите солдат бритов с тяпками для прополки бурьяна, это же так просто, ТУПОГОЛОВЫЕ.&quot;
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21 час.

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