Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай объединит компании по управлению проблемными долгами со своим крупнейшим суверенным фондом благосостояния

Китай планирует объединить три крупнейшие государственные компании, управляющие активами с проблемными долгами, со своим суверенным фондом China Investment Corp в рамках плана реформирования институтов, сообщило в воскресенье официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на неназванные источники.

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