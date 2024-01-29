Китай объединит компании по управлению проблемными долгами со своим крупнейшим суверенным фондом благосостояния

Китай планирует объединить три крупнейшие государственные компании, управляющие активами с проблемными долгами, со своим суверенным фондом China Investment Corp в рамках плана реформирования институтов, сообщило в воскресенье официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на неназванные источники.