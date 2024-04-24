Японский аппарат SLIM в третий раз сумел пережить лунную ночь

Макет японского аппарата SLIM / © JAXA Напомню, что 19 января 2024 года японский аппарат SLIM во время посадки на Луну потерял часть сопла одного из двигателей, что привело к неполному гашению боковой скорости и, как следствие, прилунению модуля «на голову».
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