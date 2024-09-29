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В Верховной раде возмутились действиями Сырского: «Содействие врагу»

В Верховной раде возмутились действиями Сырского: «Содействие врагу»

КИЕВ, 29 сентября, ФедералПресс. Главком ВСУ Александр Сырский по сути оказывает содействие России, так как проводит неправильные ротации (замена личного состава), выводя опытных военных из подконтрольных Украине территорий ДНР.

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