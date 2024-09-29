КИЕВ, 29 сентября, ФедералПресс. Главком ВСУ Александр Сырский по сути оказывает содействие России, так как проводит неправильные ротации (замена личного состава), выводя опытных военных из подконтрольных Украине территорий ДНР.
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