Пряники закончились: Штаты шлют сигнал Москве – если не будет перемирия, Украина получит деньги на F-16 

Агентство Bloomberg сообщает, что США одобрили выделение Украине до 350 миллионов долларов на обучение и поддержку F-16 «Государственный департамент США одобрил предоставление Украине услуг по обучению и обслуживанию истребителей F-16 на сумму до 350 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что Белый дом будет продолжать поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа закончить конфликт», – говорится в материале.