"Я замешан": Чубайс признал вину за провалы России

Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Политик решил проявить максимальную откровенность Известный российский политик Анатолий Чубайс уже несколько десятилетий занимает высокие посты во властных структурах.
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Политик решил проявить максимальную откровенность Известный российский политик Анатолий Чубайс уже несколько десятилетий занимает высокие посты во властных структурах.
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