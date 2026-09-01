Ева Балавина: Мятежники попытались захватить базу в Нигере

29 августа в Нигере мятежники пытались захватить авиабазу с итальянскими военными, обстрелять президентский дворец и проникнуть в посольство России.
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