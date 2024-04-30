Financial Times присоединяется к ведущим мировым медиа в сотрудничестве с OpenAI по лицензированию контента

Британская газета Financial Times, принадлежащая издательскому дому Nikkei, заключила соглашение с компанией OpenAI о лицензировании своего контента и совместной разработке инструментов искусственного интеллекта.
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