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Медведково

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В школе на Заповедной пройдёт акция по сбору макулатуры

Завтра, 4 сентября, в школе на Заповедной улице состоится экологическая акция по сбору макулатуры. К участию приглашаются ученики, родители и учителя.

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