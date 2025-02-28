В России появилась отрасль со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2023 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).